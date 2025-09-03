Burkina Faso : La junte adopte une loi criminalisant l’homosexualité

Le Burkina Faso a officiellement criminalisé les relations homosexuelles, après l’adoption lundi par l’Assemblée législative de transition (ALT) d’une loi prévoyant des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

Le texte, voté à l’unanimité par les 71 membres non élus de l’ALT – qui tient lieu de Parlement depuis le coup d’État militaire de 2022 –, introduit pour la première fois dans le droit burkinabè une disposition visant directement les personnes homosexuelles.

Selon le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, la loi prévoit « une peine d’emprisonnement allant de deux à cinq ans, assortie d’amendes ». Les étrangers reconnus coupables de pratiques homosexuelles seront, eux, expulsés du territoire, a précisé le ministre dans une déclaration relayée par la télévision nationale RTB.

Jusqu’à présent, aucune législation spécifique n’interdisait l’homosexualité au Burkina Faso, bien que la communauté LGBTQ+ y vive dans la discrétion, sous la pression de normes sociales conservatrices.

Cette décision s’inscrit dans une vague de durcissement législatif observée sur le continent africain, où une trentaine de pays criminalisent déjà l’homosexualité. Ces dernières années, le Ghana et l’Ouganda ont adopté des lois similaires, allant parfois jusqu’à prévoir de lourdes peines de prison.

Dans un contexte où près d’un tiers des pays du monde interdisent encore les relations homosexuelles, certains avec des sanctions extrêmes comme la peine de mort, le Burkina Faso rejoint désormais la liste des États appliquant une répression explicite contre la communauté LGBTQ+.