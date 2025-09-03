Saisie de 438 kg de faux médicaments d’une valeur de 503 millions FCFA

Une vaste opération conjointe menée par l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) et les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) a permis l’interception de 438 kilogrammes de faux médicaments, dont la valeur marchande est estimée à plus de 503 millions de FCFA.

Conduite du 18 au 29 août 2025, cette mission ciblée a abouti au démantèlement de plusieurs réseaux spécialisés dans la distribution de produits pharmaceutiques de qualité inférieure et de compléments alimentaires non homologués, rapporte PressAfrik. Les actions de terrain se sont concentrées sur les quartiers de Grand Yoff, Médina, Thiaroye, Foire et Scat Urbam.

Les saisies portent sur une large gamme de produits : antalgiques, anti-inflammatoires, abortifs, antitussifs, antihypertenseurs, antidiabétiques, stimulants sexuels, antifongiques, produits destinés à la croissance mammaire et génitale, dermocorticoïdes, ainsi que du matériel de chirurgie esthétique féminine.

L’ARP met en garde contre les graves risques sanitaires liés à la consommation de ces substances vendues en dehors du circuit réglementé. Selon l’agence, de récentes évaluations ont révélé une recrudescence de maladies rénales et hépatiques directement liées à ces produits frauduleux.

Dans un communiqué, l’ARP rappelle enfin que les pharmacies demeurent les seuls points de vente autorisés de médicaments au Sénégal, invitant les populations à plus de vigilance.