Mairie de Dakar : La date de l’installation de Abass Fall connue

Élu maire de Dakar le 25 août dernier, Abass Fall sera officiellement installé ce mercredi 4 septembre. Il succède à Ngoné Mbengue, qui occupait le poste par intérim depuis la destitution de Barthélémy Dias.

Dès le soir de sa victoire, l’actuel ministre du Travail avait réaffirmé son intention de quitter le gouvernement pour se consacrer pleinement à son mandat. Il suit ainsi la ligne de son parti, le Pastef, qui proscrit le cumul des fonctions.

À la tête de la capitale, le nouveau maire souhaite imprimer rapidement sa marque. Sa cérémonie d’installation sera l’occasion de dévoiler sa feuille de route pour Dakar, rapporte Libération.