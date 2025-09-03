Dame Amar de nouveau arrêté…dans une affaire de drogue

Déjà condamné dans l’affaire Hiba Thiam – du nom de la jeune étudiante décédée d’une overdose lors d’une soirée à laquelle il avait participé – Dame Amar (35 ans) a été de nouveau arrêté dans la nuit du 1er au 2 septembre. C’est la Brigade régionale des stupéfiants (Brs) de Dakar qui l’a interpellé, avec quatre complices dont sa compagne marocaine, Maalaoui Ghita, dans son appartement du Plateau, révèle Libération dans son édition de ce mercredi 3 septembre.

D’après la même source, cette arrestation est le résultat d’une enquête menée sur un réseau de trafic et de consommation de drogue dans le quartier. Les policiers ont surpris les suspects en pleine soirée « Trap ».

La perquisition a permis de saisir : 100 g de skunk et 10 g de haschich, divers accessoires de consommation (un joint, un broyeur), neuf téléphones portables et des bijoux en or ainsi que quatre véhicules de luxe (Lamborghini, Porsche, Rolls Royce, Nissan).

Par ailleurs, Meissa Ngom Ndiaye, chauffeur de Dame Amar, a également été arrêté pour avoir tenté de corrompre un commissaire de police avec deux millions de francs CFA en échange de la libération de son patron. Tous les suspects sont en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention de drogues à des fins d’usage et tentative de corruption. L’enquête est toujours en cours, souligne Libération.