Khalifa et Bou (Par Talla Sylla)

La vie est un voyage, et sur ce chemin, certaines rencontres sont des leçons. L’hommage que je rends aujourd’hui à Khalifa Ndiaye et Bou Kone en est une. Ces deux noms, je les porte dans mon cœur, et je sais qu’ils résonnent dans celui de Thiès.

Khalifa et Bou n’étaient pas définis par leur handicap. Ils étaient les cœurs battants de la ville, des visages que tout le monde connaissait, des âmes qui incarnaient la beauté de la différence. En les choisissant pour parrainer la finale de la Coupe du Maire en 2019, je n’ai pas simplement organisé un événement sportif. J’ai posé un acte de foi, un geste puissant qui a dépassé le football. J’ai voulu briser les murs invisibles, ceux de l’indifférence et des préjugés. J’ai voulu montrer à chacun, jeune ou vieux, que la valeur d’une personne ne se mesure pas à ses capacités, mais à la richesse de son cœur.

Leur départ a laissé un vide. Mais l’héritage qu’ils nous ont laissé est immense : ils nous ont appris à voir l’humanité dans sa forme la plus pure. Ils nous ont montré que la véritable inclusion ne consiste pas à accepter la différence, mais à la célébrer. C’est en faisant de la place à chacun, peu importe sa singularité, que nous construisons une société plus juste, plus belle, et plus forte.

Aujourd’hui, alors que nous nous souvenons d’eux, nous ne les pleurons pas seulement comme des amis, mais comme des symboles. Ils nous rappellent que le respect des différences n’est pas une option, mais une nécessité. En honorant la mémoire de Khalifa Ndiaye et Bou Kone, c’est toute la ville de Thiès qui se dresse pour dire que chaque vie compte, que chaque personne a sa place, et que l’amour est le seul véritable langage.

Que leurs âmes reposent en paix. Leur souvenir continuera de briller, comme un phare qui éclaire la voie de la tolérance et de l’empathie.

Talla Sylla