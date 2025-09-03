Sonko décline l’invitation de BPI France mais annonce plusieurs déplacements stratégiques

La Primature a publié un communiqué ce mardi confirmant l’agenda international chargé du Premier ministre du Sénégal pour le mois de septembre 2025.

Invité d’honneur à la 11ᵉ édition de Bpifrance Inno Génération (BIG) prévue le 23 septembre à Paris, le Premier ministre Ousmane Sonko a exprimé ses « sincères remerciements » au Directeur général de BPI France, M. Nicolas Dufourcq, pour cette distinction. Empêché en raison de son agenda, il sera représenté à cette rencontre majeure de l’innovation par un membre du Gouvernement.

Dans le cadre de la coopération bilatérale, la Primature a également annoncé la tenue prochaine à Dakar du séminaire intergouvernemental (SIG), une initiative conjointe du Sénégal et de la France, qui verra la participation du Premier ministre français.

Le Chef du Gouvernement entamera par ailleurs une visite officielle aux Émirats Arabes Unis du 8 au 12 septembre 2025, où il sera reçu par le Président, Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Cette mission sera suivie d’un déplacement en Italie les 13 et 14 septembre, consacré à une rencontre avec la diaspora sénégalaise d’Europe. Les échanges porteront sur la gouvernance, le Plan de Redressement Économique et Social (PRES), ainsi que la contribution de la diaspora à la Vision 2050 et à l’Agenda National de Transformation.

La Primature rappelle enfin que les pages certifiées du Premier ministre, de la Primature et du Bureau d’information et de communication du Gouvernement (Bic-Gouv) demeurent les seules sources officielles concernant ses activités et déplacements.