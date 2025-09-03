Gamou de Tivaouane 2025 : Le Général Martin Faye inspecte le dispositif sécuritaire de la Gendarmerie

À quelques jours de la célébration du Gamou de Tivaouane 2025, prévue le jeudi 4 septembre, la Gendarmerie nationale renforce son dispositif sécuritaire pour garantir un événement serein.

Le mardi 2 septembre, le Général de Division Martin Faye s’est rendu à Tivaouane pour procéder à une inspection générale des moyens déployés. Placé sous la supervision du commandant de la légion de Gendarmerie de Thiès, ce dispositif vise à assurer une gestion optimale du trafic sur les axes routiers et autoroutiers menant vers la cité religieuse, ainsi qu’à veiller à la sécurité des fidèles et de leurs biens.

En marge de cette mission, le Général Faye, accompagné de son état-major, a effectué une visite de courtoisie auprès du Khalife général des Tidianes, afin de solliciter ses prières pour la réussite du Gamou et le bon déroulement des opérations de sécurité.

La Gendarmerie nationale réaffirme ainsi son engagement à garantir un Gamou de Tivaouane 2025 placé sous le signe de la sérénité et de la sécurité.