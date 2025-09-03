Axe Linguère – Matam : Un accident fait 5 morts

Une collision entre un véhicule de transport en commun appelé « Cheikhou Chérifou » et un camion en stationnement,a fait cinq morts et 15 blessés.. Le drame qui s’est produit ce mercredi matin, à hauteur de Loumbol Lana, un village de la commune de Barkédji, sur l’axe Linguère – Matam, comme le rapporte l’APS.

Selon une source sécuritaire, « deux des blessés graves ont été transférés d’urgence à Matam, tandis que les autres ont été admis aux urgences de l’hôpital Magatte Lo de Linguère. Les corps sans vie ont été déposés à la morgue du même établissement sanitaire »