Sécurisation du Gamou de Kaolack : 271 personnes interpellées

Le Gamou de cette année sera célébré demain en pleine période d’hivernage. Et les cités religieuses ne désemplissent pas. Pour les besoins de sécurisation afin d’assurer un Gamou paisible, la police n’a pas lésiné sur les moyens. Elle a mobilisé 1254 agents, 31 agents de sécurité de proximité (ASP) et d’importants matériels roulants tels que 6 véhicules blindés, 20 véhicules d’intervention, 28 véhicules de troupe, etc.

Elle a mis en place un dispositif important qui a permis d’interpeller 271 individus. D’ailleurs, Souleymane Ba, le commissaire divisionnaire de Kaolack, lors d’un point de presse tenu mercredi au sein du commissariat central, a souligné que la police a entrepris plusieurs actions avant le Gamou.

Il n’a manqué de faire savoir qu’un mois avant le gamou, la police a mené des opérations de sécurisation qui ont été intensifiées lors des 2 derniers jours du « Bourde ». Celles-ci ont permis l’immobilisation de 294 motos jakarta, 37 véhicules et l’interpellation de ces 271 personnes dont les 64 ont été présentées au parquet régional du tribunal de grande instance de Kaolack. Ces actions, soutient le commissaire, devront se renouveler lors et après le Gamou, rapporte Seneweb.

En effet, il faut rappeler que la cité religieuse de Médina Baye accueille des millions d’individus de diverses nationalités, d’où l’appellation de » gamou international ». En ce sens, à en croire monsieur Ba, le dispositif de sécurisation sera renforcé dans les foyers religieux et principalement sur le site de Médina Baye et ses alentours.