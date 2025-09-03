Après des jours de perturbations…Air Sénégal reprogramme ses vols Dakar-Paris

Air Sénégal a annoncé, ce mercredi 3 septembre 2025, « une reprogrammation des vols sur la ligne Dakar-Paris-Dakar, à la suite des perturbations enregistrées les 1ᵉʳ, 2 et 3 septembre. » La compagnie nationale a dévoilé un nouveau calendrier afin de « réorganiser le trafic et limiter l’impact sur ses passagers. »

Ainsi, le vol HC403 (Dakar-Paris), prévu initialement le 2 septembre, a quitté Paris à 14h05 pour arriver à Dakar à 19h15 GMT. Le vol HC404 (Paris-Dakar), qui devait partir ce 3 septembre à 9h45 (heure locale de Paris), a été reprogrammé pour un départ à 14h05. Quant au vol HC403 (Dakar-Paris), prévu le 3 septembre, il est reporté au 4 septembre à 9h00.

Conformément à sa politique en cas d’irrégularités, la compagnie indique que « tous les passagers affectés ont été pris en charge, soit par un hébergement, soit par une indemnité de transport. Les équipes opérationnelles restent pleinement mobilisées pour offrir aux voyageurs un service sûr et régulier », précise la compagnie nationale citée par Pressafrik.

Toutefois, Air Sénégal a présenté ses excuses aux passagers impactés, tout en les remerciant pour « leur patience et leur compréhension. »