Un homme déféré au parquet pour s’être frotté sur une femme…dans un bus Tata

Par Niakaar
0

Lundi 1er septembre, un trajet ordinaire à bord du bus Tata numéro 58 a tourné au scandale en pleine Médina. I. Sy, 27 ans, commerçant domicilié à Castor, a été interpellé puis déféré au parquet pour outrage public à la pudeur.

Selon la victime, M. M. Dieng, le bus bondé ne l’a pas empêchée de sentir des frottements suspects sur son fessier avant de découvrir l’inimaginable. « Le mis en cause avait exhibé son sexe et éjaculé sur elle ».

Immédiatement, la passagère l’a confronté, déclenchant l’émoi général. Le chauffeur a aussitôt dirigé le bus vers le commissariat de la Médina où le suspect a été livré aux policiers.

Face aux enquêteurs, I. Sy a reconnu les faits, les qualifiant d’« erreur regrettable », plaidant la maladie et la clémence. Placé en garde à vue, il a été déféré hier, mardi, au parquet.

