RDC : l’ex-président Joseph Kabila condamné à mort…par contumace

L’ex-président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, a été condamné à mort mardi au terme d’un procès par contumace pour trahison mené devant la justice militaire du pays.

L’ancien chef d’Etat congolais (2001-2019), âgé de 54 ans, qui avait quitté la RDC en 2023 mais qui est récemment réapparu dans l’est du pays, dans la zone contrôlée par le M23, a été reconnu coupable de complicité avec le groupe armé antigouvernemental soutenu par le Rwanda.

Aucune information n’a été donnée sur l’endroit où se trouve actuellement M. Kabila, rendant une arrestation par les autorités congolaises peu probable à ce stade.

AFP