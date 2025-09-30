Me Bamba Cissé entame une tournée des services de la police nationale

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé, a lancé ce mardi 30 septembre une série de visites des structures relevant de son département. Objectif : s’imprégner des réalités du terrain et des défis quotidiens auxquels font face les forces de l’ordre.

Accompagné du directeur général de la Police nationale et de membres de son cabinet, le ministre a débuté sa tournée au cœur des services stratégiques de la Direction de la police judiciaire. Il a successivement visité la Division des investigations criminelles (DIC), le Bureau central national d’Interpol, la Division spéciale de cybersécurité (DSC), la Division de la police scientifique et technique ainsi que le Laboratoire ADN.

La délégation s’est ensuite rendue à la Direction de la surveillance du territoire (DST), à la Direction de la formation de la police nationale, puis à la Direction de la police des étrangers et des titres de voyage.

Dans chaque structure, Me Bamba Cissé a suivi des présentations détaillées sur les missions, les résultats obtenus et les contraintes rencontrées. Certaines unités ont également procédé à des démonstrations pratiques illustrant leurs capacités opérationnelles.

Le ministre a salué le professionnalisme et l’engagement des personnels, avant de leur réitérer son appui pour l’amélioration de leurs conditions de travail. Il a insisté sur la volonté du gouvernement de renforcer les moyens mis à la disposition des forces de sécurité.

Cette tournée s’inscrit dans une démarche de proximité, visant à permettre au ministre de mieux orienter les politiques publiques dans un secteur jugé stratégique pour la stabilité et la sécurité du pays.