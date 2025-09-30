Plus de 11 ans de prison requis contre P. Diddy

Sean Combs, alias P. Diddy, 55 ans, connaîtra vendredi sa condamnation devant un tribunal de New York. Début juillet, il a été acquitté des accusations les plus graves de trafic sexuel et d’association de malfaiteurs, mais reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution.

Dans un mémoire de 166 pages, le procureur fédéral Jay Clayton a réclamé une peine de 11 ans de prison, estimant que « ses crimes sont graves » et comparables à d’autres affaires où les condamnations ont dépassé dix ans. Il souligne également l’absence de repentir du rappeur et homme d’affaires.

Cassie, ex-compagne de Diddy, a adressé une lettre à la cour demandant que la décision tienne compte du courage des victimes. La défense, de son côté, plaide pour une peine n’excédant pas 14 mois, ce qui permettrait une libération avant la fin de l’année grâce à la détention déjà purgée.