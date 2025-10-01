Du soutien à la nuisance…les influenceurs de Pastef sabotent le « Projet »

Le placement en garde à vue de Boydakar et Lamignou Darou à la Division spéciale de la Cybersécurité (DSC), met en lumière un débat crucial au sein de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) : la nuisance potentielle de certains « influenceurs » pour le « Projet » politique mené par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Poursuivis pour « discours contraires aux bonnes mœurs » suite à des propos diffusés sur TikTok, ces incidents soulignent les risques inhérents à une défense trop agressive et souvent insultante sur les réseaux sociaux.

La double interpellation, résultant d’une auto-saisine du procureur de la République, est un signal fort : le cadre légal veille de près sur le contenu en ligne. En s’engageant sur le terrain de l’insulte et du débat haineux, ces influenceurs exposent non seulement eux-mêmes à des poursuites judiciaires, mais détournent également l’attention des réalisations et des objectifs fondamentaux du nouveau régime. La DSC, en intervenant, démontre que la modération du débat public n’est plus l’apanage des seules plateformes sociales, mais bien une préoccupation de l’État.

Pour de nombreux Sénégalais qui ont massivement voté pour le changement, l’attente principale porte sur la résolution des problèmes socio-économiques. Or, lorsque des personnalités affiliées au pouvoir s’engagent dans des querelles de bas étage, cela crée une dissonance avec le message de rupture et d’éthique porté par le duo Sonko-Diomaye. Comme le rappelle un « patriote » sur TikTok, l’énergie devrait être consacrée à répondre « avec nos réalisations » plutôt qu’aux invectives, car ces dernières tirent le régime vers un terrain où il a plus à perdre qu’à gagner en crédibilité.

L’intervention d’Ousmane Sonko lui-même, révélée par le militant Azoura Fall, vient confirmer la prise de conscience au sommet du pouvoir. En demandant à ses proches de « ne plus répondre aux insultes » et en promettant de s’en charger personnellement, le Premier ministre cherche à relever le niveau du débat et à sanctuariser la communication officielle. Ce geste est une désapprobation implicite des méthodes utilisées par ceux qui se veulent les « défenseurs » du « Projet ».

Certains au sein du mouvement estiment que ces « influenceurs » sont les « véritables problèmes de Pastef ». Leur incapacité à « régler un mal par le mal » finit par nuire à l’image du régime, accusé lorsqu’il était dans l’opposition de tous les maux. Maintenant au pouvoir, l’exigence d’exemplarité est maximale. La dérive verbale des soutiens donne du grain à moudre aux détracteurs et alimente l’idée d’une incapacité à faire face à la critique sans recourir à l’agressivité.

L’histoire politique récente sert de mise en garde. La vague de critiques s’étant abattue sur l’ancien président Macky Sall après sa rencontre avec des « insulteurs notoires » est un cas d’école. Elle démontre que les Sénégalais ont une faible tolérance pour la promotion de l’insulte et de la vulgarité, surtout de la part de ceux qui sont proches du sommet de l’État. Le régime actuel risque d’attirer des « foudres » similaires s’il ne parvient pas à contrôler la communication de ses plus fervents, mais parfois les plus malavisés, soutiens.

Le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont un besoin impérieux de se concentrer sur la gouvernance et la mise en œuvre de leur programme. Chaque incident impliquant des influenceurs est une diversion qui gaspille un capital politique précieux. La présence d’institutions comme le Parquet, qui veille sur les mœurs, devrait suffire à encadrer les débats. Ce n’est pas aux influenceurs de défendre le Premier ministre et le Président par des insultes, mais aux actions du gouvernement de parler.

Si ces « influenceurs » ne sont pas rappelés à l’ordre de manière ferme, ils risquent de « faire mal » à la nouvelle majorité. L’ère de l’opposition, où les coups étaient permis, est révolue. Désormais détenteurs de « tous les pouvoirs pour trouver des solutions », le régime est jugé sur sa capacité à élever le débat et à incarner l’éthique promise.

L’affaire Boydakar et Lamignou Darou est un rappel que la liberté d’expression sur TikTok n’est pas sans limites, surtout lorsqu’elle touche aux mœurs et à l’honneur. Pour le « Projet » du Pastef, la modération et la concentration sur l’essentiel ne sont pas seulement des choix éthiques, mais des impératifs stratégiques pour conserver la confiance et éviter de se noyer dans la toxicité numérique qu’ils étaient censés combattre.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn