Un garçon de 18 ans battu à mort par 3 individus…à la gare d’Évry-Courcouronnes

Les faits se sont déroulés lundi en fin d’après-midi à Évry-Courcouronnes, dans l’Essonne.

Vers 17H30, un jeune homme de 18 ans se trouvait à proximité d’un quai de la gare routière lorsqu’il a été pris à partie par trois individus.

Le trio a roué de coups le jeune majeur avec une violence inouïe, avant de prendre la fuite.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont tenté de réanimer la victime. En vain. Le décès a été prononcé à 18H30.

Originaire de Ris-Orangis, le garçon était scolarisé au CFA de Brétigny-sur-Orge.

La vidéosurveillance sera exploitée pour identifier les trois meurtrier.

Source : F D