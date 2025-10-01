Un motard meurt percuté par un camion…sa femme retrouvée étranglée à mort à leur domicile

Il était 7H00 du matin, ce lundi, quand une moto a percuté un poids lourd sur la départementale D2020.

Les pompiers, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès du motard, âgé de 46 ans. Il était pompier volontaire.

Les secours se sont rendus au domicile de ce dernier à Salbris, dans le Loir-et-Cher.

Dans la maison, ils ont découvert le corps sans vie de sa compagne, âgée de 30 ans.

Une autopsie a été pratiquée et a révélé que la jeune femme est décédée des suites d’une strangulation.

Tout porte à croire que l’homme a étranglé à mort sa concubine, avant de mettre fin à ses jours en percutant volontairement un camion avec sa moto.

La fille du couple, âgée de 2 ans, a été retrouvé vivante au domicile. Elle a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.

Source : F D