Trois individus interpellés pour trafic de drogue à Fimela

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Fatick, sous la tutelle de l’OCRTIS, a mené dimanche une opération d’envergure à Fimela qui a permis de mettre la main sur trois individus soupçonnés de participation à un réseau de trafic de chanvre indien. L’opération s’est soldée par la saisie de quatre kilogrammes de chanvre indien et de trente-deux cornets déjà conditionnés pour la vente.

L’action des forces de l’ordre fait suite à un renseignement opérationnel signalant une forte activité de trafic dans la localité. Alertés, les agents ont déclenché une descente sur le terrain.

Le premier suspect a été arrêté avec vingt-neuf cornets de chanvre en sa possession. Les fouilles ont également permis de découvrir un kilogramme de drogue dissimulé dans un tas de foin, ainsi qu’un matériel destiné au conditionnement, notamment des ciseaux et du papier.

Dans la foulée, un deuxième individu a été appréhendé alors qu’il s’apprêtait à effectuer une livraison à bord d’un véhicule de transport clandestin. La fouille du véhicule a abouti à la découverte d’un kilogramme supplémentaire de chanvre indien.

Quant au troisième suspect, il a été interpellé dans sa chambre. Les enquêteurs y ont mis la main sur deux kilogrammes de chanvre indien, quatre cornets et des armes blanches – une machette et un couteau – soigneusement dissimulées dans un sac.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue du réseau et d’identifier d’éventuels complices.