Recrutement d’une consultante en Com’ : Les précisions de Yassine Fall

La ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères (MIAAE)

Le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a tenu à apporter des éclairages suite aux interrogations suscitées par le recrutement d’une consultante en communication.

« Le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères (MIAAE) tient à apporter des précisions concernant le recrutement d’une consultante chargée de renforcer sa communication. Cette consultante, originaire de l’espace Cedeao et résidant au Sénégal depuis 15 ans, n’est ni rémunérée par le ministère, ni intégrée à son cabinet, et ne dispose d’aucun bureau au sein de l’institution », ont précisé les services de la ministre Yassine Fall.

Ledit département ministériel a souligné que ce recrutement est financé par une entité onusienne et non par le ministère. « Ce recrutement a été initié et financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud), partenaire technique du MIAAE, afin de mobiliser une expertise de haut niveau au service des missions du ministère ».

Selon eux, cette mission vise à renforcer la communication institutionnelle sans impliquer une intégration au sein du cabinet ministériel. Le Ministère a, toutefois, réaffirmé son engagement en faveur des compétences nationales tout en promouvant l’ouverture et la coopération régionale.