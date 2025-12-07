Renforcement de la Primature : Mamadou Diagne Fada redoute un « goulot d’étranglement »

Le décret signé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et rendu public jeudi 4 décembre, continue de susciter de vifs débats. Ce texte, qui vise à renforcer l’organisation et les moyens de la Primature, est au cœur des réactions politiques. Invité de l’émission « Face au jury » ce dimanche sur PressAfrik Tvhd, Mamadou Diagne Fada a exprimé de profondes réserves quant à cette réforme, estimant qu’elle risque de transformer la Primature en « goulot d’étranglement ».

Selon lui, la centralisation de tous les projets à ce niveau pourrait entraîner des lenteurs dans la mise en œuvre des programmes publics. Il affirme d’ailleurs que, depuis l’arrivée au pouvoir de l’équipe actuelle, le seul projet réellement porté est celui du prolongement de l’autoroute Dakar–Saint-Louis, tandis que d’autres chantiers en cours auraient été « mis en arrêt ».

Le leader du parti Les Libéraux Démocrates Réformateurs (LDR/YEESAL) estime par ailleurs que ce décret pourrait donner l’impression que le Premier ministre Ousmane Sonko dispose de son propre gouvernement au sein de l’État. Il appuie son analyse sur plusieurs éléments : l’élévation du directeur de cabinet du Premier ministre au rang de ministre, ce qui lui permet désormais de siéger au Conseil des ministres ; la possibilité offerte au secrétaire général du gouvernement de diriger des réunions interministérielles, malgré son rang protocolaire inférieur ; et la création d’une direction des ressources humaines au sein de la Primature, une structure qui, selon lui, aurait pu être confiée au secrétariat général du gouvernement.

Pour Mamadou Diagne Fada, si le président Bassirou Diomaye Faye souhaitait réellement renforcer les pouvoirs du Premier ministre, il aurait pu procéder différemment. Avec la majorité parlementaire dont il dispose, il aurait pu modifier la Constitution afin de transférer certaines prérogatives au chef du gouvernement. « C’est cela qu’on attendait de lui », a-t-il conclu.