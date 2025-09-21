Retards dans les transferts de l’État : le député Mbaye Dione interpelle le ministre de l’Urbanisme

Le député Mbaye Dione a adressé, le 19 septembre, une question écrite au ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Balla Moussa Fofana, au sujet des retards persistants dans le reversement des Fonds d’Équipement des Collectivités Territoriales (FECT).

Selon l’élu, cette situation fragilise gravement les communes et départements, dont beaucoup dépendent presque exclusivement des transferts de l’État pour assurer leur fonctionnement et financer leurs projets. « Beaucoup de collectivités territoriales du Sénégal, communes et départements surtout, n’ont aucune recette en dehors des transferts reçus de l’État », rappelle-t-il.

À ce jour, seules les dotations à la décentralisation (FDD) ont été mises à disposition, tandis que les FECT, la Contribution Économique Locale (CEL) et les ristournes restent en suspens. Une situation qui, selon Mbaye Dione, paralyse les investissements : « Êtes-vous au courant qu’à cause du retard noté dans la mise à disposition des FECT, beaucoup de collectivités territoriales n’ont réalisé aucune dépense d’investissement depuis le début de la gestion en cours ? »

Ces blocages interviennent dans un contexte budgétaire tendu. Le rapport d’exécution budgétaire du premier trimestre 2025, publié tardivement le 23 juin, souligne déjà l’impact de ces retards sur les équilibres financiers, avec un déficit persistant malgré une croissance annoncée de 12,1 %.

Pour rappel, les FECT devaient représenter 42,73 milliards FCFA en 2025, soit un volume supérieur à celui du FDD (36,93 milliards FCFA). Leur non-versement constitue donc un frein majeur aux projets d’infrastructures et au développement local des 558 collectivités territoriales concernées.

Au-delà des investissements, le député alerte sur les conséquences sociales : « Êtes-vous au courant qu’avec le retard noté dans la disponibilité de la Contribution Économique Locale (CEL), beaucoup de communes ne parviennent plus à régler leurs dépenses de fonctionnement, dont le paiement des salaires des agents depuis plusieurs mois ? »

Mbaye Dione demande ainsi au ministre des précisions sur les dates exactes de reversement des fonds en souffrance, mais aussi sur les solutions durables que le gouvernement entend mettre en place pour éviter la répétition de tels dysfonctionnements, jugés contraires aux ambitions de la politique de décentralisation.