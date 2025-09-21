Scrabble présidentiel : Thierno Bocoum dénonce une erreur de communication

Cours de communication politique : Ludo en période de confinement vs Scrabble en pleine crise économique

Chers communicants du président,

Vous avez cru trouver une parade à mon observation sur l’image du président de la Republique en pleine partie de Scrabble dans l’avion présidentiel en ressortant une de mes anciennes publications où je saluais l’image du président Macky Sall jouant au Ludo avec ses enfants.

Permettez que je vous donne une leçon élémentaire en communication politique : une image n’a de force que par son contexte.

En avril 2020, le Sénégal était confiné. Le peuple vivait dans l’angoisse du Covid-19. Les familles étaient appelées à se serrer les coudes, à rester unies et solidaires.

Dans ce contexte, montrer un président jouant au Ludo, jeu populaire accessible à presque toutes les familles sénégalaises, avait du sens.

Il incarnait la proximité avec les foyers confinés, reflétait la cohésion familiale recherchée en pleine crise sanitaire.

Il était sobre, loin de tout faste, en phase avec la gravité du moment.

Ce n’était pas un acte d’oisiveté mais un message de résilience collective.

Aujourd’hui, en septembre 2025, le contexte est radicalement différent.

Le pouvoir d’achat s’effondre, le chômage persiste et les investissements publics sont à l’arrêt.

N’oubliez pas que c’est votre propre gouvernement qui a déclaré que nous sommes « au quatrième sous-sol ».

Dans ce climat, montrer un président en pleine partie de Scrabble dans le luxe d’un avion présidentiel produit un effet exactement inverse. Ce n’est pas la proximité, mais la déconnexion.

Ce n’est pas non plus de la résilience, mais bien de l’insouciance.

Et ce n’est pas l’exemplarité qui est mis en avant mais de l’oisiveté au sommet de l’État.

L’image heurte le ressenti du peuple et contredit votre propre discours de rigueur.

En communication politique, une image n’est jamais neutre.

Elle doit résonner avec le vécu du peuple.

Ce qui fut pertinent hier (le Ludo pendant le confinement) devient une faute aujourd’hui (le Scrabble pendant la crise).

Comparer les deux situations prouve simplement que vous ignorez les fondamentaux de la communication politique.

En 2020, Macky Sall jouait au Ludo. Il incarnait un père de famille soudé aux siens en pleine pandémie.

En 2025, Bassirou Diomaye Faye joue au Scrabble. Il donne l’image d’un chef d’État détaché alors que la nation souffre.

Thierno Bocoum

Président AGIR- LES LEADERS