L’opposition (une partie) ou le déficit de capital symbolique concurrentiel (Par Pape Sadio Thiam)

Dans la société contemporaine, marquée par la circulation instantanée des images et la montée en puissance des réseaux sociaux, chaque geste d’un chef d’État devient un acte de communication symbolique. La photographie du Président Bassirou Diomaye Faye, immortalisé dans son avion présidentiel en train de jouer au Scrabble avec un collaborateur, illustre parfaitement ce phénomène.

Si cette scène a suscité enthousiasme et curiosité chez certains, elle a aussi « fait les choux gras » d’une opposition frustrée et vétilleuse, qui a tenté d’en faire un objet de polémique. La communication politique est avant tout un espace de luttes interprétatives.

Sur cette photo, le Président impose un récit d’intelligence et de normalité, tandis que ses adversaires tentent souvent maladroitement de le détourner en signe de désinvolture. En définitive, cette image, loin d’affaiblir la présidence, révèle une mutation profonde, la présidence sénégalaise sous Diomaye assume pleinement la force symbolique des images comme outil de gouvernance et de légitimation.

Face à cette image, l’opposition a réagi en dénonçant une attitude jugée légère, voire irresponsable, dans un contexte où le pays fait face à de nombreux défis. Cette réaction révèle plusieurs mécanismes sociopolitiques :

– Une stratégie de délégitimation par la trivialisation : l’opposition cherche à transformer un moment anodin en symbole de désinvolture.

– Une manifestation de frustration politique : incapable de contester frontalement la popularité et la légitimité du président, elle se replie sur des détails insignifiants. Cela illustre ce que Bourdieu appellerait un déficit de capital symbolique concurrentiel.

Toutefois, cette critique peut produire un effet boomerang, en s’acharnant sur un détail jugé banal, l’opposition risque de se décrédibiliser aux yeux d’une opinion publique qui attend des critiques de fond. L’utilisation de tels actes symboliques par l’image n’est pas propre au Sénégal. Elle s’inscrit dans une pratique globale de la communication politique :

– Barack Obama a souvent été photographié en train de jouer au basketball, renvoyant une image de vitalité, de jeunesse et de proximité avec la culture populaire américaine.

– Nicolas Sarkozy a été médiatisé en vacances sportives ou familiales, construisant l’image d’un président énergique et hyperactif, mais parfois critiqué pour sa légèreté.

– Luiz Inácio Lula da Silva, au Brésil, a été montré en train de cuisiner avec des ouvriers ou de participer à des fêtes populaires, renforçant son image de proximité avec les classes populaires.

Ces comparaisons montrent que les Présidents contemporains ne peuvent ignorer la dimension performative de l’image. Un geste anodin devient une ressource communicationnelle, un outil de légitimation ou un prétexte de contestation.

La photographie de Bassirou Diomaye Faye jouant au Scrabble dans son avion illustre la puissance des images dans la communication politique contemporaine.

Elle combine humanisation, intellectualisation et proximité, elle participe à la construction d’une présidence crédible et moderne. La réaction de l’opposition, marquée par la vétille et la frustration, montre que la bataille politique ne se joue pas seulement sur les décisions de fond, mais aussi sur l’interprétation symbolique des images.

