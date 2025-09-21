Une image où le Président de la République était en plein travail serait beaucoup plus captivante en ces temps difficiles ! (Par Bassirou Dieng)

La communication est de l’art. Chaque image ou chaque message véhiculé doit être analysé en prenant en compte tous les paramètres sociologiques et les réalités du moment. Et la réalité actuelle est que beaucoup de localités de notre pays dont le département de Mbacké, Touba en particulier, vivent dans une situation difficile provoquée par les fortes pluies qui sont tombées sur notre pays.

Outre cela, nous savons tous que les temps sont actuellement très difficiles sur le plan économique. Ce qui fait que beaucoup de nos compatriotes tirent le diable par la queue à cause des difficultés économiques héritées de l’ancien régime. Alors, en lieu et place de donner l’impression de vivre dans un confort et d’être insensible aux situations de nos compatriotes en jouant au Scrabble, les conseillers en communication du Président de la République devaient plutôt lui montrer en plein dans des dossiers. Comme par exemple appelez le Ministre de l’hydraulique et échanger avec lui sur la situation des sinistrés de Touba ou bien le Ministre de la Famille sur les aides sociales envers ses sinistrés.

Une telle image où le Président de la République était en plein travail serait beaucoup plus captivante en ces temps difficiles que ce genre d’image qui donne l’impression que le Président n’a aucun soucis en ces moments alors qu’il en a à gogo.

Bassirou DIENG, Journaliste, Membre de la Mouvance Présidentielle et Responsable politique dans le département de Pikine (Commune de Tivaouane DiackSao)