Communication présidentielle…l’image de loisir qui fait polémique

Chaque image présidentielle est porteuse d’un message. Mais quand ce message semble déconnecté du climat national, il suscite débat. Les clichés récemment publiés sur de nombreux réseaux sociaux, montrant le président Bassirou Diomaye Faye en train de jouer au Scrabble avec Bentaleb Sow, membre de la cellule digitale de la Présidence, en sont une illustration. Ces clichés font débat et pose la question sur la communication autour du président.

Au moment où ces images ont été publiées, le pays traverse actuellement une période difficile. De fortes pluies ont durement frappé plusieurs localités, dont Touba, laissant des familles entières dans la détresse. Sur le plan économique, la situation reste tendue, avec des ménages qui peinent à joindre les deux bouts face à une inflation persistante et aux séquelles de la crise héritée de l’ancien régime. Pour reprendre les mots de Ousmane Sonko, le pays est «au sous-sol».

Voir le Président de la République s’afficher dans une posture de loisir est perçu comme une erreur de communication. Des critiques fussent de partout sur les réseaux sociaux. Il serait plus intéressant pour le nouveau régime de montrer des signes d’engagement et d’action. Celui qui a publié ses images a raté sa communication dans un contexte aussi tendu où chaque acte est décortiqué.

Certains observateurs, à l’instar de Cheikh Ousmane Touré, estiment que l’intimité du président dans l’avion de commandement, en route pour l’Assemblée générale des Nations unies, devrait révéler un homme très investi dans ses dossiers. Selon lui, il aurait été plus pertinent de montrer le président en pleine séance de travail, incarnant le sérieux et l’engagement attendus face à la situation.

L’opposition a réagi en dénonçant une attitude jugée légère, voire irresponsable. Cependant, l’analyste Pape Sadio Thiam y voit une frustration politique. Il souligne que l’opposition, incapable de contester frontalement la popularité et la légitimité du président, se replie sur des détails insignifiants.

La communication présidentielle ne se réduit pas à l’art de séduire sur les réseaux sociaux. Elle doit avant tout refléter l’état de la nation et répondre aux attentes psychologiques d’un peuple en quête de repères. Dans des temps difficiles, chaque image est scrutée et interprétée. Une photo mal calibrée peut alors devenir un contre-message, fragilisant la crédibilité d’un président pourtant attendu sur le terrain des solutions.

D’ailleurs, certains patriotes ont compris que les images publiées sur le net n’avaient pas leur raison d’être. Face à la polémique, certains ont fait appel à l’intelligence artificielle pour rattraper le coup. Une nouvelle image a été partagé avec des modifications significatives. Même si le geste est salutaire, il ne fait qu’enfoncer davantage la crédibilité. Les sénégalais ont tous vu les véritables clichés.

Ce qui pose encore le débat sur la communication qui entoure le président Bassirou Diomaye Faye. Les hommes du chef de l’Etat doivent être plus exigeants. Ils sont les seuls capables d’aider le «commandant en chef» dans sa mission. Des professionnels doivent être autour de l’homme qui détermine la politique de toute une nation. L’épisode du Scrabble en plein vol rappelle que la bataille politique ne se joue pas seulement sur les décisions de fond, mais aussi sur l’interprétation symbolique des images.

La nouvelle administration devra adapter son message aux réalités du pays pour ne pas créer un fossé avec la population. Ceci doit impérativement passer sur une bonne communication !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn