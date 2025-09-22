Un bébé découvert enterré vivant…il est dans un état critique

Cette découverte a été faite lundi dans le district de Shahjahanpur, dans l’État le plus peuplé d’Inde.

Un berger emmenait ses chèvres pour les faire paître lorsqu’il a entendu des cris provenant d’un monticule de terre.

Il s’est approché et a aperçu une petite main sortant de la boue. Après avoir alerté les villageois, la police est appelée et un bébé a été sorti de sous la terre.

Le nouveau-né couvert de terre a été transporté dans une unité de soins intensifs néonatals. De la boue était entrée dans sa bouche et ses narines. Le nourrisson présentait des morsures d’insectes et d’un animal.

Après 24 heures, son état de santé s’est détérioré. Elle a développé une infection.

« Le pronostic n’est pas très rassurant, mais nous faisons de notre mieux pour la sauver.” a témoigné Le Dr Kumar qui explique qu’il pense que le bébé est resté peu de temps sous terre, car ses “blessures étaient fraîches”.

Les parents de l’enfant n’ont toujours pas été identifiés.

Source : F D