Un immeuble prend feu…les enfants sautent par la fenêtre pour échapper aux flammes

Les faits se sont déroulés samedi à Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Un incendie s’est déclenché dans un immeuble d’habitation situé au 36 route des Romains.

Les flammes se sont propagées du rez-de-chaussée jusqu’aux combles du bâtiment. Un homme de 50 ans en situation de handicap, piégé à l’intérieur, est mort.

D’autres habitants ont réussi à échapper aux flammes en quittant le bâtiment en urgence. Il y a des enfants qui ont sauté par la fenêtre et une femme est restée bloquée sur le toit.

Neuf personnes ont été blessées et ont été transportées en urgence relative à l’hôpital.

Source : F D