Kaolack : La mairie boycotte le Forum sur le pétrole et le gaz et dénonce des initiatives « politisées »

La municipalité de Kaolack a annoncé, ce dimanche 21 septembre, son abstention au Forum sur le pétrole et le gaz organisé par le ministre Birame Souleye Diop. Dans un communiqué officiel, l’équipe municipale justifie cette décision par un ensemble de griefs qu’elle considère comme « des initiatives inefficaces et politisées ».

Selon la mairie, plusieurs facteurs ont motivé cette position, notamment le soutien apporté à un individu accusé d’insultes publiques, la pression exercée sur la justice pour obtenir sa libération, ainsi que des manifestations tenues devant l’hôtel de ville et au domicile du maire, au cours desquelles des slogans politiques ont été scandés.

Le document souligne également un risque de tensions lors du forum, la « déception » du maire vis-à-vis d’anciens alliés politiques, ainsi que l’implication d’avocats et d’activistes jugés proches de l’opposition dans des manœuvres électorales. La mairie accuse par ailleurs certains responsables de protéger des acteurs politiques impliqués dans des « détournements de terrains et de subventions » et de saboter des projets locaux au profit d’initiatives jugées extérieures ou trompeuses.

La municipalité évoque aussi la non-réalisation de plusieurs projets structurants annoncés : 40 km de routes, la réfection des axes RN1 et RN4, ou encore la zone industrielle FIKA 2025. Elle rappelle des engagements de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) sur les logements sociaux, la modernisation des marchés et l’aménagement d’une zone industrielle, restés sans suite concrète selon elle.

Face à ces constats, la mairie déclare se retirer temporairement de ces initiatives, estimant qu’elles privilégient la communication politique au détriment des actions de développement. Elle dénonce l’usage de fonds publics pour financer des forums et des rencontres « coûteuses » et appelle à la mise en œuvre d’actions tangibles en faveur des populations.

En conclusion, l’équipe municipale réaffirme son engagement en faveur de la transparence, de la protection des institutions locales et du développement durable au service des citoyens, insistant sur la nécessité de privilégier « l’unité, la paix et des réalisations concrètes » pour Kaolack.