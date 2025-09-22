Sénégal : Interdiction stricte du téléphone portable en milieu scolaire

Le ministère sénégalais de l’Éducation nationale a annoncé que l’usage du téléphone portable est désormais interdit dans toutes les écoles, collèges et lycées, publics comme privés. Cette décision vise à préserver la concentration des élèves, à protéger la qualité de l’enseignement et à renforcer les valeurs éducatives.

Dans un communiqué officiel, le ministre souligne que l’école « est un sanctuaire du savoir et de la citoyenneté », et que le téléphone portable, mal contrôlé, détourne les apprenants de l’apprentissage, favorise le cyberharcèlement et alimente l’indiscipline. La mesure s’inscrit dans la Stratégie du Numérique pour l’Éducation.

Chaque établissement pourra définir sa propre méthode pour sécuriser les téléphones dès l’entrée : dépôt dans des casiers verrouillés, collecte par les enseignants ou rangement obligatoire dans les sacs en mode éteint. Seules quelques exceptions encadrées sont prévues, notamment pour les élèves en situation de handicap ou pour des activités pédagogiques précises.

Des sanctions graduées et harmonisées sur l’ensemble du territoire seront appliquées en cas de non-respect, en concertation avec les parents d’élèves, les conseils de gestion des écoles et la communauté éducative.

Le ministère appelle l’ensemble des acteurs scolaires, enseignants, parents et élèves, à prendre toutes les dispositions pour que cette interdiction soit pleinement effective dès la prochaine rentrée.