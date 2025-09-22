Kaolack : Fadilou Keita répond sèchement à Serigne Mboup

La tension politique monte à Kaolack après la décision du maire Serigne Mboup de boycotter le forum sur le pétrole et le gaz organisé par le ministre Birame Souleye Diop. Dans un communiqué publié dimanche, l’édile a justifié son choix en citant notamment le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Fadilou Keita.

Ce dernier n’a pas tardé à réagir, rejetant fermement les propos du maire. « Je crois qu’il n’est ni important ni opportun de s’attarder sur les balivernes de Serigne Mboup, qui s’adonne à son jeu favori, le mensonge teinté de mauvaise foi », a déclaré Fadilou Keita.

Le directeur de la CDC a également annoncé qu’il apportera une réponse plus détaillée en temps voulu, afin de « mettre en exergue le comportement indigne » de son adversaire. Selon lui, les attaques de Serigne Mboup ne sont motivées que par les prochaines élections locales de 2027.

« Tout son argumentaire est bâti autour des locales et de son impératif de diviser les patriotes », a ajouté Fadilou Keita, avant de conclure ironiquement : « Il a bien raison de stresser pour les locales à venir, pour ceux qui connaissent sa situation. »