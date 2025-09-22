Les comptes d’un homme d’affaire vidés…en trois jours

Samedi 13 septembre, le téléphone portable de Ndiogou Barry Sow se plante. Son numéro ne fonctionne plus. Croyant à un simple bug, l’homme d’affaires éteint et rallume l’appareil. Ça ne s’arrange pas. Il récupère sa puce, conserve le même numéro. Le problème recommence. Encore une nouvelle puce, son calvaire se poursuit. Il abandonne la partie.

Un jour, Ndiogou Barry Sow se rend à la banque pour un retrait par chèque. Il tombe des nues, le solde de son compte est insuffisant : 7054 francs CFA. L’opérateur économique ne comprend pas. D’autant que quelques jours plus tôt, il avait provisionné celui-ci à hauteur de 41 millions de francs CFA, en déposant un chèque de 26 millions et 14 millions 999 mille 800 en cash.

Il réclame son relevé. Catastrophe ! «En l’espace de soixante-douze heures, entre le 12 et le 15 septembre, dix-neuf opérations frauduleuses de retrait ont été effectuées sur son compte», rapporte L’Observateur, qui relaie cette histoire dans son édition de ce lundi.

Le journal précise qu’un ou des hackers avaient pris le contrôle de son téléphone portable dont le numéro est relié à son compte bancaire, puisant dans celui-ci pour alimenter ses comptes Wave et Orange Money avant de transférer l’argent vers divers destinataires finaux.

«Dans la seule journée du 12 septembre, détaille L’Observateur, 9 virements ont été effectués de son compte bancaire; [les montants ont transité par ses comptes] Wave et Orange Money avant d’être transférés à des numéros inconnus de son répertoire. Pour la journée du 15, 10 virements ont suivi le même chemin frauduleux.»

Ndiogou Barry Sow porte plainte à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) contre X, la CBAO et la Sonatel, estimant que celui ou ceux l’ont dépouillé ne sauraient agir seuls.