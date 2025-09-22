Mairie de Dakar : L’IGE fouille la gestion de Barthélémy Dias

Encore un caillou dans la chaussure de Barthélémy Dias ? D’après L’Observateur, repris par Seneweb, une mission de l’Inspection générale d’État (IGE) a été envoyée pour scruter la gestion de la mairie de Dakar. Le leader de Sénégal Bi Ñu Bokk était l’édile de la capitale de 2022 à son éviction, en décembre 2024, à la suite de sa condamnation définitive dans l’affaire Ndiaga Diouf.

La mission d’inspection a commencé son travail avant l’élection de Abass Fall, nouveau maire (Pastef) de la Ville, élu en août dernier. C’était durant l’intérim de Ngoné Mbengue, précise L’Observateur.

Pour l’enseignant-chercheur spécialiste en analyse du discours politique Demba Guèye, le lancement de cet audit n’augure rien de bon. «Il faut s’attendre à ce qu’on donne à Barthélémy Dias le coup de grâce», prédit ce dernier dans les colonnes du quotidien du Groupe futurs médias.

Dans le même journal, le journaliste analyste politique Assane Samb acquiesce : «On va fouiner partout parce qu’il reste un danger potentiel pour le régime. Quand les gens savent que vous êtes un adversaire, vous devenez une cible attaque de toutes parts et tous les moyens seront bons pour vous faire tomber. Barthélémy Dias et ses partisans le savent très bien.»