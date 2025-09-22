Abass Fall : Un nouveau souffle d’unité et d’ambition pour Dakar

À sa prise de fonction, le maire fraîchement élu de Dakar, Abass Fall, a adressé un message solennel appelant à l’unité des Dakarois et à la mobilisation de toutes les forces vives de la ville. Il a affirmé son engagement sans faille en se déclarant le maire de tous, sans aucune distinction.

Plaçant la collaboration au cœur de son mandat, il a insisté sur un travail étroit avec les 19 maires des communes, les conseillers municipaux, l’administration locale et l’État, perçu comme un partenaire incontournable. Cette démarche s’inscrit dans une vision de responsabilité collective.

Pour guider son action, M. Fall a défini quatre axes majeurs : faire de Dakar une ville économique et solidaire, une capitale internationale, un pôle de créativité et d’innovation digitale, ainsi qu’une ville intelligente tournée vers la durabilité et l’amélioration de la qualité de vie.

Conscient des enjeux sociaux, il a affirmé sa volonté de placer la jeunesse, les femmes, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap au centre des politiques municipales. Il a également appelé la jeunesse dakaroise à s’engager activement dans la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar-2026, un événement qu’il qualifie d’« historique » pour Dakar et pour toute l’Afrique.

Pour conclure, le maire a invité tous les habitants à dépasser leurs différences afin de se rassembler autour de l’essentiel : le bien-être de la population et le rayonnement de la capitale sénégalaise.