Ama Baldé dément toute cavale et donne sa version des faits

Le lutteur Ama Baldé a tenu à clarifier sa situation : il n’est visé par aucun avis de recherche et ne se cache pas de la justice. Actuellement en France, il affirme y séjourner uniquement pour des soins médicaux. « Je ne suis pas recherché par la police et je n’ai reçu aucune convocation. Si les forces de l’ordre ont besoin de moi, je répondrai sans problème », a-t-il déclaré depuis l’Hexagone, des propos relayés par le journal L’AS.

Cette mise au point intervient alors que le nom du champion de Pikine est cité dans une affaire de vol et de détention de chanvre indien impliquant son neveu Julo. Lorsque les policiers se sont rendus à son domicile familial pour interpeller ce dernier, ils auraient été confrontés à une vive résistance. Selon les enquêteurs, Ama Baldé se serait opposé à l’arrestation, blessant un agent et menaçant les forces de l’ordre de représailles. Les policiers se seraient alors retirés avant de revenir avec des renforts, mais entre-temps, Ama Baldé, son frère Pathé et Julo avaient disparu.

Pathé Baldé a finalement été arrêté et placé en détention. De son côté, Ama Baldé livre une version différente des faits, mettant en cause le comportement des policiers. « J’étais simplement venu récupérer mon passeport laissé chez ma mère. Ces hommes ne se sont pas identifiés comme policiers : pas de carte, pas de véhicule de service. Une altercation s’en est suivie et je suis parti. S’ils étaient venus avec respect, c’est moi-même qui aurais remis la personne recherchée », a-t-il soutenu.

Le lutteur réaffirme ainsi sa disponibilité à collaborer avec la justice tout en rejetant toute accusation de fuite.