New York : Macky Sall plaide pour l’Afrique au sommet des partenariats publics-privés

L’ancien président du Sénégal, Macky Sall, a pris part le 21 septembre à New York au sommet international consacré aux partenariats publics-privés (PPP). La rencontre a réuni décideurs politiques, acteurs économiques et experts autour de thèmes stratégiques pour l’avenir du développement mondial.

Au menu des échanges figuraient notamment la redéfinition des PPP au 21ᵉ siècle, la sécurisation des minerais critiques, la promotion des chaînes de valeur locales ainsi que l’intégration des technologies émergentes, en particulier l’intelligence artificielle.

Voici les images :