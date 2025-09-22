Dakar accueille la 2ème édition de Africa Diaspora Festival en décembre 2025

Après une première édition saluée par le public et les acteurs culturels, la capitale sénégalaise s’apprête à vibrer au rythme du Africa Diaspora Festival, du 12 au 14 décembre 2025, à la Maison de la Culture Douta Seck.

Organisé par le Groupe Baobab Développement, en collaboration avec Wa Afrika et l’Association Sunugal, cet événement d’envergure panafricaine et internationale est placé sous le haut parrainage du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sous l’égide du ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, ainsi que du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères.

Placé sous le thème « Dialogue des cultures du monde », le festival réunira près de 300 artistes, chercheurs, universitaires, artisans et acteurs de la société civile venus du Sénégal, du reste de l’Afrique, mais aussi de la diaspora, des Caraïbes, d’Amérique, d’Europe, d’Asie et d’Océanie.

L’événement entend être à la fois un espace d’expression et de réflexion, une vitrine de la créativité africaine et un pont de coopération culturelle et économique.

Durant trois jours, le public pourra découvrir : de spectacles et concerts (musique, théâtre, danse, slam, mode, poésie) ; des expositions d’arts visuels, d’artisanat, de livres, ainsi que des projections de films ; des master-classes et workshops autour de la création artistique ; un village du festival dédié aux rencontres professionnelles, aux échanges commerciaux et B to B ; des visites de sites historiques et musées pour renforcer le lien avec le patrimoine.

En parallèle, plusieurs panels thématiques sont prévus, notamment sur « Diaspora et identités africaines », « Panafricanisme, Renaissance africaine et Développement durable » et « Enjeux du Dialogue des cultures du monde ».

Au-delà des performances artistiques, Africa Diaspora Festival ambitionne de renforcer les collaborations entre artistes, institutions, ONG, organisations régionales et internationales, ainsi que le secteur privé.

Avec cette deuxième édition, Dakar consolide sa place de carrefour culturel et intellectuel, ouvert au monde et fidèle à l’esprit du panafricanisme.