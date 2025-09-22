Ousmane Dembélé sacré Ballon d’Or 2025

Ousmane Dembélé, ailier du Paris Saint-Germain, a été couronné Ballon d’Or 2025 ce lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris. Le Français de 28 ans devient ainsi le sixième joueur de l’Hexagone à remporter ce prestigieux trophée, succédant à Karim Benzema (2022).

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, Dembélé a mené son club à une année historique : Ligue des champions, Supercoupe d’Europe et titres nationaux. Avec 35 buts et 16 passes décisives en 44 matches, il s’est imposé comme le leader offensif du collectif dirigé par Luis Enrique.

La concurrence était relevée, avec notamment Lamine Yamal, lauréat du Trophée Kopa, ainsi que Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Achraf Hakimi ou encore Raphinha, mais la régularité et l’impact décisif de Dembélé ont fait la différence.

Ce Ballon d’Or marque un tournant dans la carrière de l’ancien Barcelonais, longtemps considéré comme un talent inabouti, et désormais consacré comme l’un des visages emblématiques du football mondial et du PSG champion d’Europe.