La France reconnaît officiellement l’État de Palestine !

Lors de son discours très attendu à l’Assemblée générale des Nations unies, ce lundi 22 septembre, le président de la République, Emmanuel Macron, a franchi une étape décisive : « La France reconnaît aujourd’hui l’État de Palestine ». Ce geste, à la fois politique et symbolique, marque un tournant majeur de la diplomatie française.

La veille, le Portugal avait déjà franchi le pas. Avec Paris, ce sont désormais seize pays membres de l’Union européenne qui reconnaissent officiellement la Palestine. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions accrues, alors qu’Israël intensifie ses opérations militaires à Gaza.

La déclaration s’inscrit dans la dynamique de la « déclaration de New York », adoptée le 12 septembre par 142 des 193 États membres de l’ONU. Ce texte réaffirme la nécessité d’un État palestinien viable et souverain, tout en excluant le Hamas du processus diplomatique et en appelant à un cessez-le-feu immédiat ainsi qu’à la libération des otages.

Le sommet new-yorkais, coparrainé par la France et l’Arabie saoudite, vise à relancer la solution à deux États et à insuffler un nouvel élan à un processus de paix en grande difficulté.

Cette reconnaissance ne s’est pas faite du jour au lendemain. En avril 2025, après une visite en Égypte et une rencontre avec des blessés palestiniens près de Gaza, Emmanuel Macron avait évoqué une possible annonce en juin, lors d’une conférence internationale sur la Palestine à l’ONU. Mais l’escalade du conflit entre l’Iran et Israël avait freiné l’avancée de la diplomatie française.

Malgré ces tensions, Paris a poursuivi ses efforts. L’Assemblée nationale a organisé un débat sur le Proche-Orient le 25 juin, réaffirmant la volonté de la France de jouer un rôle central dans la recherche d’une solution négociée. Le 24 juillet, le chef de l’État avait finalement confirmé que l’annonce interviendrait lors de l’Assemblée générale de septembre.

Cette reconnaissance, qui relève des prérogatives du président de la République, ne nécessitait pas de vote du Parlement. Elle scelle l’engagement de la France en faveur d’un règlement pacifique et d’un État palestinien souverain, apportant un nouvel espoir dans un processus de paix enlisé.