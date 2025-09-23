L’opposition sénégalaise…un fantôme sous le régime Diomaye-Sonko

L’opposition classique a-t-elle déserté la scène politique au Sénégal ? Alors que les promesses du duo Sonko-Diomaye s’étiolent et que la société civile se lève, les partis d’opposition traditionnels brillent par leur silence. La mobilisation de la société civile pour dénoncer les dérives du pouvoir est-elle en train de reléguer les anciens ténors de l’opposition au rang d’observateurs ? Cette question est d’autant plus pertinente que le collectif « Rappel à l’Ordre », dirigé par des activistes comme Karim Xrum Xax, a réussi à mobiliser la rue, faisant de l’activisme le nouveau moteur de la contestation au Sénégal.

Depuis l’arrivée de l’actuel régime, dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, les partis politiques d’opposition, autrefois si prompts à contester le pouvoir, semblent paralysés. Une attitude qui contraste avec l’effervescence d’avant l’élection, quand les mêmes formaient un front uni contre les velléités de troisième mandat. Ce silence, perçu par de nombreux citoyens comme une trahison, laisse un vide immense. Un vide que les activistes de la société civile ont su habilement combler.

Si les partis ont disparu des radars, une nouvelle opposition est bel et bien en marche. Elle se structure autour des mouvements citoyens et des figures de l’activisme. Des personnalités comme Karim Xrum Xax et Assane Diouf sont devenus des voix influentes, porteuses des frustrations populaires face à la stagnation économique et aux libertés menacées. Leur force réside dans leur capacité à contourner les canaux traditionnels et à s’adresser directement aux citoyens, par la rue et les réseaux sociaux.

L’absence des politiques dans le débat public pousse la contestation dans les rues. Loin des salons feutrés des partis, c’est sur le bitume de Dakar que s’écrit la nouvelle page de l’opposition sénégalaise. La récente marche a été une preuve éclatante que la rue, avec ses symboles et ses codes, a supplanté l’hémicycle comme lieu de la véritable opposition.

La marche a certes rallié quelques figures de l’opposition mais leur présence a davantage été perçue comme un ralliement opportuniste que comme un véritable leadership. Cette situation place l’opposition politique face à un choix crucial : se ressaisir et retrouver sa mission de contre-pouvoir, ou continuer son chemin vers une inévitable extinction. Si rien ne change, la nouvelle génération d’opposants, celle de la société civile, confirmera que l’opposition historique n’est qu’un fantôme sur la place publique.

L’inertie de l’opposition traditionnelle peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Certains de ses leaders sont épuisés par les années de combat et semblent démobilisés. D’autres, par calcul politique, pensent qu’il est prématuré de critiquer un régime qui vient à peine de s’installer. Mais cette prudence est perçue par la base comme une faiblesse et un manque de courage, renforçant l’idée que l’ancienne garde n’a plus rien à offrir.

Les mouvements comme Rappel à l’Ordre ont un avantage majeur : leur indépendance. Non liés par les contraintes des partis politiques, ils peuvent s’exprimer librement, sans craindre de compromettre des alliances ou des ambitions électorales futures. Leur crédibilité réside dans le fait qu’ils n’ont rien à perdre et tout à gagner pour la défense des principes démocratiques.

Si les activistes ont prouvé leur capacité à mobiliser, leur défi est de pérenniser leur action. La rue est un lieu de contestation puissant, mais le temps est la plus grande épreuve. Les nouveaux leaders devront montrer qu’ils peuvent maintenir la pression sur le long terme et transformer leur capital sympathie en une force politique durable, capable d’influencer les décisions du pouvoir en place.

Pour éviter une mort annoncée, les partis d’opposition doivent impérativement se réveiller. Il ne suffit plus de se contenter de tribunes médiatiques ou de ralliements ponctuels. Ils doivent retrouver leur leadership, réinvestir le terrain et proposer une vision alternative crédible. Le temps presse, car les activistes sont en train de s’imposer comme les seuls et uniques garants de la démocratie sénégalaise.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn