Un enfant de 8 ans exclu de l’école après avoir sorti un couteau à la récréation

La scène s’est produite jeudi 18 septembre dans une école élémentaire de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales.

Un élève de CE2 a sorti un couteau en pleine cour de récréation, devant ses camarades.

Ces derniers ont prévenu les enseignants qui ont pu récupérer l’arme sans violence.

L’enfant de 8 ans a été exclu de l’école jusqu’à nouvel ordre et jusqu’à la prise de décision de mesures d’accompagnement et de sanctions.

« J’invite toutes les familles à bien regarder le cartable des enfants. Parfois, ils prennent des couteaux pour faire mal, mais aussi pour se protéger. Et quand on ne sait pas ça, il faut regarder dans le cartable de ses enfants » a conseillé la représentante de l’éducation nationale (Dasen) dans les Pyrénées-Orientales.

Source : F D