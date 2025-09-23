Incroyable ! Une jeune femme de 24 ans violée par un ado de 14 ans

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 13 septembre à Rennes, en Ille-et-Vilaine. Vers 3H00 du matin, une jeune femme de 24 ans rentrait chez elle à pied après une soirée.

Soudain, un jeune homme s’est jeté sur elle et l’a violée en pleine rue sous la menace d’une arme de poing. Puis l’adolescent s’est fait remettre son argent, avant de prendre la fuite.

La victime a porté plainte et une enquête a été ouverte. L’ADN prélevé sur la victime a été exploité et a matché celle d’un jeune homme de 14 ans.

Le garçon a été interpellé le jeudi 18 septembre. Lors d’une perquisition menée à son domicile, les enquêteurs ont découvert plusieurs armes à feu, des munitions, ainsi que les vêtements qu’il portait lors du viol.

Le suspect a été mis en examen et a été placé en détention provisoire.

Source : F D