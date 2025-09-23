L’AES annonce son retrait immédiat du Statut de Rome de la CPI

Les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger, regroupés au sein de la Confédération des États du Sahel (AES), ont annoncé leur retrait immédiat du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale (CPI). La décision a été rendue publique ce lundi 22 septembre 2025 à travers un communiqué conjoint signé par le président de la transition malienne, le général d’armée Assimi Goïta, président en exercice de l’AES.

Selon le document, les trois pays, qui avaient ratifié le Statut de Rome respectivement en 2004 pour le Burkina Faso, en 2000 pour le Mali et en 2002 pour le Niger, dénoncent une juridiction « transformée en instrument de répression néocolonial aux mains de l’impérialisme ». L’AES accuse la CPI d’incarner « une justice sélective », incapable de juger efficacement les crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocides et crimes d’agression avérés, tout en épargnant certains auteurs grâce à une « impunité internationale institutionnalisée ».

Tout en réaffirmant leur volonté d’assurer la promotion et la protection des droits humains à travers des mécanismes endogènes, les États de l’AES ont souligné que leur décision s’inscrit dans la volonté d’affirmer pleinement leur souveraineté. « Les États membres de l’AES décident de recourir à des mécanismes endogènes pour la consolidation de la paix et de la justice », précise le communiqué, tout en assurant leur disponibilité à coopérer avec d’autres partenaires internationaux « dans des cadres appropriés ».

L’annonce marque une étape majeure dans le repositionnement diplomatique et juridique des trois pays sahéliens, déjà engagés depuis plusieurs mois dans une dynamique de rupture avec certaines institutions internationales jugées hostiles ou inadaptées à leurs réalités.