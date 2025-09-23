Homicide lors d’une cérémonie de Kankourang à Kolda : un suspect arrêté

Le Commissariat central de Kolda a procédé, ce dimanche 21 septembre 2025, à l’interpellation d’un homme soupçonné d’homicide volontaire lors d’une cérémonie culturelle de Kankourang dans le quartier de Sikilo Est.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les faits se sont produits au cours d’une manifestation traditionnelle appelée localement « lavage ». Alertés d’un cas de meurtre, les éléments de la Brigade de Recherches se sont rapidement déployés sur les lieux. Ils y ont découvert le corps d’un homme gisant au sol, portant une profonde blessure à la gorge.

D’après les témoignages recueillis, une altercation aurait éclaté entre la victime et le mis en cause. Ce dernier aurait utilisé un couteau pour porter un coup fatal à son adversaire. Le présumé auteur a été arrêté sur place et placé en garde à vue.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes du drame.