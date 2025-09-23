Trafic de chanvre indien : six personnes arrêtées à Tivaouane Peulh

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’OCRTIS, a mené une opération coup de poing dans la nuit du samedi au dimanche 21 septembre 2025. Six individus ont été interpellés pour culture, détention et trafic présumé de chanvre indien.

L’opération a été déclenchée après l’exploitation d’un renseignement signalant l’existence d’un réseau actif dans une maison située près du poste de santé de Tivaouane Peulh. Surveillant les lieux, les enquêteurs ont repéré un véhicule de type Berlingo blanc. Après plusieurs heures de filature, le véhicule a été intercepté avec deux hommes à bord. La fouille a permis de découvrir deux cornets de chanvre indien, deux téléphones portables et 30 000 F CFA en espèces.

La perquisition effectuée au domicile des suspects a révélé cinq pieds de cannabis cultivés et un cornet supplémentaire. Les mis en cause, interrogés, ont nié être à l’origine de cette culture, sans convaincre les enquêteurs.

Leur présumé fournisseur a ensuite été arrêté devant son domicile. La fouille de sa chambre a permis de mettre la main sur environ deux kilogrammes de chanvre indien, dont 25 cornets déjà conditionnés, en plus de 22 000 F CFA, de cinq paires de ciseaux et d’un couteau.

Trois autres individus, venus s’approvisionner sur place, ont également été pris la main dans le sac, chacun en possession d’un cornet acheté à 1 000 F CFA.

Au total, six personnes ont été arrêtées. La drogue saisie, les téléphones, l’argent et le matériel ont été placés sous scellés. Tous les mis en cause ont été placés en garde à vue en attendant la suite de l’enquête.