Kolda : Le préfet suspend les manifestations du Kankourang

Par arrêté n°146 en date du 22 septembre 2025, le préfet de Kolda, Mbassa Sêne, a décidé d’interdire jusqu’à nouvel ordre toutes les manifestations du Kankourang dans la commune. Cette mesure exceptionnelle est motivée par des troubles récurrents à l’ordre public et par l’usage d’objets contondants qui ont déjà coûté des vies humaines.

La décision intervient au lendemain d’un tragique incident : Amadou Baldé, un jeune habitant du quartier Sikilo Nord, a été mortellement poignardé à la gorge lors d’une sortie du Kankourang.

Le commissaire central de Kolda est chargé de veiller à l’application de cet arrêté.

De nombreux habitants saluent cette suspension, estimant que les sorties du Kankourang, autrefois rituelles et festives, sont désormais sources d’insécurité, en particulier pour les jeunes qui accompagnent cet être mystique.