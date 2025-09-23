France : perpétuité pour un sénégalais ayant tué son épouse enceinte

Un Sénégalais de 38 ans, Sileye Ba, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de son épouse enceinte de huit mois, en août 2022 à Montargis (Loiret). Sa seconde compagne, Dieynaba Kande, 34 ans, a écopé de dix ans de prison pour violences habituelles.

La victime, Clothilde G., 31 ans, est décédée à l’hôpital d’un traumatisme crânien grave, tandis que son bébé n’a pas survécu. Au procès, les accusés se sont rejeté la responsabilité des violences, dans un contexte d’emprise et de jalousie.

L’avocat de Sileye Ba a annoncé son intention de faire appel.