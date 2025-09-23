Incident du discours à l’Onu : Ousseynou Ly et un conseiller spécial s’expliquent

L’incident a fait beaucoup parler. Hier lundi, le Président Bassirou Diomaye Faye a dû attendre son discours durant quelques minutes, au pupitre des Nations unies, avant de pouvoir s’exprimer. Est-ce un impair imputable au protocole de la présidence ? Ses proches collaborateurs ont brisé le silence sur l’incident.

“Ce qui s’est passé lors du passage du Président Diomaye, c’est que son prédécesseur au podium a ramassé les discours par mégarde en repartant. Le protocole des Nations unies a aussitôt ramené le discours”, explique Abdou Karim Ndoye, conseiller spécial du président Diomaye Faye et photographe attitré sur chef de l’Etat.

Il assure donc, qu’ “aucune faute n’est imputable au protocole sénégalais encore moins l’aide de camp”. D’ailleurs, précise-t-il, qu’aux Nations unies, les discours des présidents sont déposés au présidium par le protocole de l’organisation. “Ils les reçoivent tous au préalable et les organisent par ordre d’intervention”, dit-il dans son texte posté via Facebook.

Des explications appuyées par Ousseynou Ly. Précisant que c’est “ce qui s’est réellement passé”, le ministre conseiller, porte-parole de la Présidence souligne que cet incident “n’enlèvera en rien la qualité du discours mémorable du Président de la République sur la question palestinienne”.

Pour lui, il y a de quoi être fier du Sénégal et de ceux qui conduisent sa destinée et qui le font rayonner, très souvent dans l’ombre.

Source : Seneweb