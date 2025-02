Révolte chez les souteneurs du PROJET…Ils attaquent Sonko et Diomaye

Le «PROJET», c’est l’une des raisons pour lesquelles plus de 54% des sénégalais ont voté pour le duo Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye. Depuis plus de dix (10) mois, le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) peine à chauffer à fond les tribunes. Pendant ce temps, beaucoup de sympathisants de l’actuel parti au pouvoir ne rate plus l’occasion de critiquer la manière dont les patriotes gèrent le pays. De quoi pousser les nouvelles autorités à redoubler d’efforts pour ne pas s’attirer les foudres de la population.

Me Moussa Diop a réagi à la situation actuelle du Sénégal. Après s’être opposé à Macky Sall, le leader de AG/Jotna déplore aujourd’hui une gouvernance marquée, selon lui, par des reniements et un manque de vision claire pour redresser le pays. «Je commence franchement à croire que le pays est vraiment en ruine partout. Je m’étais battu contre Macky Sall pour le respect de la constitution au prix d’un limogeage sec et de 3 mois de prison. Apparemment nous sommes mal barrés par la tortuosité, les reniements spectaculaires et banalisés, et enfin par le défaut de boussole pour trouver la bonne direction devant sortir le Sénégal du maxi-pétrin économique et financier. La Rupture est-elle devenue un slogan creux», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Membre de la coalition Diomaye Président et ancien DG sous Macky Sall, ce n’est pas la première fois qu’il critique la gestion de ses anciens compagnons de guerre. Dans un récent entretien, il est revenu sur ses relations avec Ousmane Sonko, il n’a pas hésité à afficher son indépendance de pensée. « Si lui (Ousmane Sonko) pense que Moussa Diop peut lui poser problème, c’est son problème. S’il veut des moutons, moi je ne suis pas un mouton. Ousmane Sonko n’est pas plus travailleur que moi », a-t-il déclaré sur Source A TV.

Loin de s’en arrêter là, Me Moussa Diop estimait que le régime dirigé par Sonko et Diomaye est plus autoritaire que le sortant. « Ce régime est plus autoritaire que celui de Macky Sall. C’est pourquoi les nouveaux directeurs n’osent même plus piper mot », avait-il expliqué. « Ils veulent ‘pastifier’ l’État. Or, l’État et le Parti, ce sont deux choses différentes. Je suis convaincu qu’ils doivent privilégier la compétence », avait-il martelé. Des critiques légitimes que partagent beaucoup de sénégalais qui ont toujours défendu Ousmane Sonko et le PROJET qu’il incarne.

Me Moussa Diop n’est pas n’importe qui dans ce nouveau régime. Ex candidat déclaré à la présidentielle du 25 février 2024, son parti AG Jotna avait décidé de soutenir le candidat Bassirou Diomaye Faye pour le prochain scrutin. Emprisonné au début du processus électoral pour diffamation, Me Moussa Diop n’a pu aller jusqu’au bout de sa candidature. C’est ce qui l’a poussé à cheminer avec Ousmane Sonko. Alors ces critiques envers ce nouveau régime sont bien justifiées.

De l’autre côté, c’est Abdou Karim Gueye qui ne rate pas Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. À chaque fois que l’occasion le lui permet, il leur lance des piques. Après des mois de grâce, Karim Xrum Xax exprime sa déception face à la direction prise par Diomaye et Sonko. Selon lui, ces derniers ne sont malheureusement pas sur la bonne voie. L’activiste déplore leur attentisme et leur incapacité à répondre aux urgences auxquelles les Sénégalais sont confrontés. Lors d’une émission diffusée sur un média en ligne local, il a vivement critiqué le tandem Diomaye-Sonko.

«Je constate que ces personnes au pouvoir ne parviennent pas à résoudre les difficultés auxquelles les Sénégalais font face. À ce stade, je pense qu’ils devraient faire preuve de grandeur en s’adressant ouvertement à la population, en reconnaissant leur incapacité et en démissionnant», a déclaré l’activiste. Qui a souligné également que la victimisation excessive n’apporte aucune valeur ajoutée au quotidien des Sénégalais. Selon lui, bien que tout le monde sache que l’ancien régime a causé de nombreux torts, « utiliser le rapport de la Cour des comptes comme prétexte pour justifier son incompétence est tout simplement malhonnête ».

«Des Sénégalais ont perdu la vie pour que le changement advienne. L’espoir était immense à l’idée de voir de nouveaux dirigeants prendre les rênes du pays. Mais au vu des actions posées et de ce que nous observons quotidiennement, nous sommes loin de voir le bout du tunnel », a regretté l’activiste. Karim Xrum Xax a repris son combat contre l’homosexualité. Ce lundi, il a remis au député Thierno Alassane Sall un projet de loi pour demander la criminalisation de l’homosexualité.

Entre les démissions notées et les attaques des anciens souteneurs du PROJET, le parti Pastef fait face à un gros problème. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko doivent accélérer la cadence pour éviter que la colère ne se généralise.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn