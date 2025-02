Riposte de l’opposition contre Pastef…ce leader qui peut faire bouger les choses

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) va bientôt avoir de la compagnie. Depuis qu’ils sont au pouvoir, le Président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko gouverne face à une opposition lessivée par les résultats des dernières élections. Mais ces opposants ont décidé de sonner la révolte. De nouvelles têtes ont décidé de ne plus laisser le parti au pouvoir mener la danse. Ils auront besoin d’un véritable meneur pour faire face aux partisans de l’ancien maire de Ziguinchor.

L’espace politique sénégalais est en ébullition. Des opposants ne ratent plus l’occasion de tirer sur le Pastef. Après Bougane Gueye Dany ou Barthélémy Dias, c’est autour de Thierno Alassane Sall de mener la bataille. Le leader de la République des Valeurs est devenu le véritable cauchemar de Ousmane Sonko et ses partisans. Dernièrement, il a posé un acte que les députés du Pastef ne digèrent toujours pas. Il a décidé de porter le combat pour l’abrogation de la loi d’amnistie.

Pour réussir à faire face à Pastef, l’opposition aura besoin de tous ses mastodontes. Et Idrissa Seck pourrait faire la différence. Même s’il est qualifié «d’éternel perdant», le patron du parti Rewmi a une excellente manière de communiquer. D’ailleurs, la presse avait annoncé qu’il lancerait un nouveau mouvement pour contrer l’avancée du parti Pastef. Même si Idy n’a pas pris part à cette rencontre, des membres de son parti ont bel et bien pris part à cette rencontre.

Lors de la présidentielle, Idrissa Seck avait récolté un score de 0,90 %. Il faisait partie des 15 candidats qui ont eu moins de 1 %. Les résultats de l’ancien Premier ministre, qui participait à sa 4e élection présidentielle, étaient particulièrement décevants. Même lors des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, le parti « Rewmi » qui était dans la coalition « Takku Wallu Sénégal » n’était pas très visible sur le terrain. Les membres du parti avaient dénoncé le fait qu’ils n’avaient pas des partisans investis aux bonnes places. Rewmi s’est ainsi retrouvé avec zéro député à l’Assemblée nationale.

N’empêche sur le plan politique, il pèse lourd. L’homme a un passé et un vécu. Un des produits de Abdoulaye Wade, il a été nommé Premier ministre en novembre 2002. Limogé de son poste en avril 2004 puis exclu du PDS, il est accusé de détournement de fonds et incarcéré pour une durée de sept mois. À sa sortie de prison, en avril 2006, il crée son parti politique, le Rewmi, et fait une alliance avec l’opposition. Il devient ainsi un dangereux adversaire du PDS. Les discussions secrètes entre Wade et Seck ont donné lieu à de persistants soupçons de marchandage et de manœuvre politicienne alors que le président annonçait le retour de son « fils spirituel » au sein de la formation gouvernante. Malgré les réticences des partisans démocrates, Wade espérait favoriser, à son profit, le retrait d’Idrissa Seck.

Idrissa Seck était considéré comme un redoutable adversaire. Macky Sall a très tôt compris l’homme c’est la raison pour laquelle il l’a amené à travailler avec lui. C’est ainsi qu’il fera de lui le Président du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Une nomination qui va faire passer Idy comme un traître. Mais il reste un atout politique pour cette nouvelle opposition qui est sans leader. Les Néo-opposants tirent à tout va sans jamais atteindre leur cible, le Pastef. Chose que l’ancien compagnon de Macky Sall pourrait corriger avec son expérience.

Avec la fuite en avant de Macky Sall, Idrissa Seck pourrait bel et bien revenir dans le jeu politique. Malheureusement, les jeunes semblent avoir porté leur choix sur Ousmane Sonko. Alors, le leader de Rewmi devra faire preuve de tact pour réussir à avoir le soutien de la jeunesse. Chose qui ne sera pas aisée. Mais il pourra sûrement compter sur le soutien des opposants qui ont réussi à se frayer un chemin chez les «défenseurs du PROJET». Ce à condition que Idy s’engage à faire face au Pastef.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn