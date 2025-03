Revue de presse : A la Une, la décision du FMI de ne pas signer un nouveau programme avec le Sénégal

La décision du Fonds monétaire international (FMI) de ne pas signer un nouveau programme avec le Sénégal avant la correction des faux chiffres sur les finances publiques est largement commentée par les quotidiens reçus, mardi, à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Une mission du FMI séjourne à Dakar du 18 au 26 mars, selon le quotidien Le Soleil, soulignant que ‘’l’objectif est de faire le point sur le missreporting (fausse déclaration) suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques’’.

‘’Les conclusions de la mission serviront donc de base au Conseil d’administration du FMI pour statuer sur une dérogation ou une demande de remboursement du prêt par le Sénégal. C’est après cette étape que les discussions pour un nouveau programme pourront démarrer’’, ajoute la publication.

Les ex-dirigeants du Sénégal (2012-2024) ont publié des informations erronées, concernant les comptes publics du pays entre 2019 et 2023, le déficit et la dette notamment, a révélé la Cour des comptes dans un rapport d’audit publié le 12 février dernier.

”À la suite des défaillances et des lacunes identifiées par la Cour des comptes, nous sommes en train d’identifier des réformes et mesures correctrices pour renforcer et améliorer la gestion des finances publiques, l’économie de manière générale”, a assuré le fonctionnaire du FMI, signalant que les discussions avec le Sénégal “se focalisent sur une chose : comment faire en sorte que ce qui s’est passé (la publication de données erronées) ne se reproduise plus”. “C’est la chose la plus importante”, a-t-il insisté.

Le Sénégal a exprimé la volonté d’avoir un nouveau programme de coopération avec le FMI, selon M. Gemayel. “Une fois que ce misreporting sera derrière nous, nous allons travailler à un nouveau programme que les autorités sénégalaises ont souhaité avoir avec le FMI”, a-t-il dit.

Selon L’Observateur, ‘’le FMI ferme la porte aux négociations d’un nouveau programme avec le Sénégal’’. Il n’y aura pas de ‘’nouvelles discussions avant la correction des faux chiffres sur les finances publiques’’.

Source A parle d’un ‘’coup dur pour Dakar’’.

”Les révélations de la Cour des comptes sur les finances publiques continuent de produire leurs effets. Après la baisse des notes de notre pays, le FMI suspend le nouveau programme d’aide du Sénégal. L’Institution de Bretton Woods veut que les autorités règlent le problème de la mauvaise déclaration des principales données économiques sous l’ancien régime’’, écrit le journal.

Selon Le Quotidien, le Sénégal se voit ‘’contraint de s’ajuster à l’ajustement structurel’’.

‘’Le FMI n’entend prendre aucune initiative pour signer un nouvel accord de coopération avec le Sénégal, tant que le pays n’a pas corrigé les chiffres +fallacieux+ de l’ancien régime et redressé la barre. Mais pour ce faire, le gouvernement va devoir appliquer les recettes honnies du Fonds et datant des années 1970’’, écrit la publication.

Selon WalfQuotidien, ‘’le Fonds monétaire international (FMI) vient de doucher les ardeurs du Sénégal’’. ‘’Le chef de mission du FMI, Edward Gemayel, qui séjourne actuellement au Sénégal, a déclaré, dans un entretien accordé à Reuters, qu’il n’y aura pas de discussions sur le nouveau programme du Sénégal tant que les +fausses informations+ sur les comptes publics ne seront pas corrigées’’, rapporte le journal.

Dans sa livraison du jour, le quotidien EnQuête scrute la ‘’relation’’ entre Pastef et les médias et parle d’une ‘’guerre ouverte’’.

‘’Les relations entre Pastef/Les patriotes et une partie de la presse sénégalaise ont atteint un nouveau point de crispation cette semaine. Après un communiqué virulent du parti dénonçant les +dérives+ de certains médias, des membres du gouvernement et des militants ont lancé un boycott du Groupe futurs médias, accusé d’avoir insulté le Premier ministre. Cet épisode n’est que le dernier chapitre d’une relation tumultueuse qui remonte aux origines du mouvement politique’’, selon le journal.

Source : APS